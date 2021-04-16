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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРОВЕЛО РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ УНЕЧА-МОЗЫРЬ
12:38 19.04.2021
Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 12 по 17 апреля провели ремонт и подключение участков магистрального нефтепровода Унеча-Мозырь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ремонт проводился на 159 км и 181 км нефтепровода Унеча-Мозырь DN800. На месте работ установили оборудование для водопонижения грунтовых вод. Ремонтируемые участки освободили от нефти посредством перекачки сырья в нефтепровод Унеча-Мозырь DN1000.
Монтаж новых секций с подключением к действующему нефтепроводу выполнили специалисты НПС «Гомель» и ЛПДС «Мозырь».
После проверки сварных соединений методами неразрушающего контроля участки трубопровода заполнены нефтью. Технологическая схема приведена в исходное состояние, транспортировка углеводородного сырья осуществляется в штатном режиме.
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