Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 12 по 17 апреля провели ремонт и подключение участков магистрального нефтепровода Унеча-Мозырь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ремонт проводился на 159 км и 181 км нефтепровода Унеча-Мозырь DN800. На месте работ установили оборудование для водопонижения грунтовых вод. Ремонтируемые участки освободили от нефти посредством перекачки сырья в нефтепровод Унеча-Мозырь DN1000.

Монтаж новых секций с подключением к действующему нефтепроводу выполнили специалисты НПС «Гомель» и ЛПДС «Мозырь».

После проверки сварных соединений методами неразрушающего контроля участки трубопровода заполнены нефтью. Технологическая схема приведена в исходное состояние, транспортировка углеводородного сырья осуществляется в штатном режиме.