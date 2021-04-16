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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УПАЛ НА 4,5%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 4%


12:06 19.04.2021

В Беларуси розничный товарооборот в I квартале 2021 г. составил 13,1 млрд рублей, или 95,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,6 рубля против 14,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота республики, в I квартале 2021 г. составил 12 млрд рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2021 г. составил 698,4 млн рублей, или 91,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2020 г.

В I квартале 2021 г. оптовый товарооборот составил 28,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104% к уровню I квартала 2020 г.
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