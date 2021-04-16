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ЭКОНОМИКА РБ
В ФОНД РЕСПУБЛИКАНСКОГО СУББОТНИКА МИНСК ПЕРЕЧИСЛИТ БОЛЕЕ 2,96 МЛН РУБЛЕЙ
11:45 19.04.2021
В фонд республиканского субботника Минск перечислит более 2,96 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, минские дворы и скверы, парки и лесные массивы приводили в порядок все трудовые коллективы столицы. Всего в городе убрано 1,7 тыс. га территорий, высажено 3,5 тыс. деревьев, 10 тыс. кустарников, обустроено более 15 га газонов.
По оперативным данным, в республиканском субботнике 17 апреля 2021 года приняли участие 520,3 тыс. минчан.
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