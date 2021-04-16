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ЭКОНОМИКА РБ


ЮРЛИЦА И ИП МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НА ЕПЭУ РАЗРЕШЕНИЕ НА АЭРОФОТОСЪЕМКУ И АЭРОМАГНИТНУЮ СЪЕМКУ


11:33 19.04.2021

На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступна административная процедура (АП) «Выдача разрешения на проведение аэрофотосъемки и аэромагнитной съемки (за исключением фотографирования, осуществляемого при выполнении полетов авиации Госпогранкомитета в пределах пограничной зоны и авиации МЧС при фиксировании очагов (источников) чрезвычайных ситуаций» (код услуги ОАИС 156.21.5).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, административная процедура бесплатная, осуществляется по заявлениям юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Для получения сервиса заинтересованному лицу необходимо:

авторизоваться на едином портале электронных услуг. (авторизация осуществляется с использованием личного ключа электронной цифровой подписи);

в перечне доступных административных процедур выбрать административную процедуру 156.21.5;

ознакомиться с информацией, заполнить обязательные поля заявления об осуществлении административной процедуры и отправить указанное заявление в уполномоченный орган, в том числе прикрепить необходимые документы/сведения.

Срок осуществления АП - 5 рабочих дней со дня подачи заявления.

Днем начала осуществления административной процедуры считается день регистрации заявления заинтересованного лица после осуществления проверки уполномоченным лицом владельца административной процедуры всех документов или сведений.

Срок действия административного решения, принимаемого при рассмотрении заявления заинтересованного лица: до окончания срока, указанного в выданном разрешении на проведение аэрофотосъемки и аэромагнитной съемки.
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