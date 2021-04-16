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ЭКОНОМИКА РБ


В ВОДОЕМАХ РЕСПУБЛИКИ В 2020 ГОДУ ВЫЛОВЛЕНО 15,2 ТЫС. ТОНН РЫБЫ


11:20 19.04.2021

В 2020 году в водоемах республики выловлено 15,2 тыс. тонн рыбы, из них на промысловый улов приходилось 63,2% (9,6 тыс. тонн).

Как сообщает Национальный статкомитет, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 8,9 тыс. тонн (93% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 0,7 тыс. тонн (7%). Почти три четверти улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп. За 2020 год его выловлено 6393,9 тонны. Из других видов рыбы 840,6 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобик, 326,7 тонны – на амура, 240,6 тонны – на лососевых, 147,5 тонны – на осетровых, 8,9 тонны – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Брестской и Минской областей (3505,1 тонны и 3485,6 тонны соответственно), на долю которых приходится 72,9% республиканского промыслового улова рыбы.

За 2020 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 8,7 тыс. тонн рыбы. При этом работникам и населению реализовано 3,7 тыс. тонн рыбы (42,4% от общего объема продажи), торговым организациям – 2,8 тыс. тонн (31,7%), на переработку направлено 1,8 тыс. тонн (20,5%).
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