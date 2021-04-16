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ЭКОНОМИКА РБ
ММЗ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛ ПОСТАВКИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
10:53 19.04.2021
Минский моторный завод в первом квартале 2021 года в два раза увеличил поставки в Российскую Федерацию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», новые перспективные направления сотрудничества и производственные договоренности получили компании Башкортостана и Череповца.
В течение 2021 года ММЗ продолжит развивать товаропроводящую сеть в Российскую Федерацию по двум направлениям: двигатели и запасные части к ним, а также специальная техника. Экспорт продукции планируется увеличить на 11%. Маркетинговая стратегия предприятия в текущем году направлена на восстановление объемов реализации до уровня перед пандемией и достижение роста 5,9% к уровню 2020-го.
В планах также организовать постоянно действующую выставку расширенного модельного ряда двигателей и спецтехники на торгово-выставочных площадках ООО «Торговый дом «Минский моторный завод» в г. Ногинске и его партнеров в каждом федеральном округе России.
Сегодня ММЗ сотрудничает с 59 российскими предприятиями промышленной сборки, а также работает над установлением партнерских отношений еще с десятью.
На территории Российской Федерации основными потребителями продукции ММЗ являются предприятия Курска, Башкортостана, городов Нижегородской и Ярославской области, северной столицы России – города Санкт-Петербург, Мордовии, Москвы и многих другие.
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