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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5,8%
10:13 19.04.2021
В I квартале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 84,6 млн тонн грузов, или 94,2% к I кварталу 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 28,8 млрд тонно-километров, или 99% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2021 г. воспользовались 389,6 млн человек, или 81,9% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 4142 млн пассажиро-километров, или 71,7% к уровню I квартала 2020 г.
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