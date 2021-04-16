В I квартале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 84,6 млн тонн грузов, или 94,2% к I кварталу 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 28,8 млрд тонно-километров, или 99% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2021 г. воспользовались 389,6 млн человек, или 81,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 4142 млн пассажиро-километров, или 71,7% к уровню I квартала 2020 г.