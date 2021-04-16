ЭКОНОМИКА РБ

РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ЗАО «ПИНСКДРЕВ» УМЕНЬШИЛСЯ ДО BR17,5 МЛН

09:36 19.04.2021 Размер уставного фонда ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» уменьшился с Br18 878 690,80 до Br17 557 182,48. Соответствующе изменения внесены 8 апреля 2021 года в Государственный реестр ценных бумаг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, уставной фонд уменьшился за счет сокращения количества (аннулирования части выпуска) акций общества с 235 983 635 штук до 219 464 781 штуки.