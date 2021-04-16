|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ЗАО «ПИНСКДРЕВ» УМЕНЬШИЛСЯ ДО BR17,5 МЛН
09:36 19.04.2021
Размер уставного фонда ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» уменьшился с Br18 878 690,80 до Br17 557 182,48. Соответствующе изменения внесены 8 апреля 2021 года в Государственный реестр ценных бумаг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, уставной фонд уменьшился за счет сокращения количества (аннулирования части выпуска) акций общества с 235 983 635 штук до 219 464 781 штуки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2021
Курсы в банках
на 19.04.2021
Конвертация в банках
на 19.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте