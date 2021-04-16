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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В I КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 9,2% - БЕЛСТАТ
09:17 19.04.2021
В I квартале 2021 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 33,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 109,2% к уровню I квартала 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе в горнодобывающая промышленности объем производства составил 98,3%, в обрабатывающей промышленности – 109%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 113,8% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,4%.
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