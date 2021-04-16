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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ НА 2%
17:59 16.04.2021
В январе-марте 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 564,4 млн рублей или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 553,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 78,6 тыс. тонн, молока – 337,9 тыс. тонн, яиц получено 95,4 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,8% молока и 90% производства яиц.
На 1 апреля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 686,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 222,5 тыс. голов. Численность свиней составила 615,1 тыс. голов.
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