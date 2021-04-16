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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ 24 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ XIII ОТКРЫТАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ


17:45 16.04.2021

XIII Открытая студенческая олимпиада по физике стартует 24 апреля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, проводится мероприятие с целью повышения образовательного уровня студентов в области физики, а также выявления одаренной молодежи и стимулирования у нее познавательной и исследовательской деятельности.

Принять участие в конкурсе могут студенты всех белорусских вузов независимо от специальности и места обучения. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

Олимпиада проводится в один очный этап. В течение трех часов участники должны решить пять задач по различным разделам курса общей физики.

Организатором мероприятия выступает физический факультет БГУ.
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