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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛИ 73,3 МЛН РУБЛЕЙ
17:37 16.04.2021
В 2020 году текущие затраты организаций Гродненской области на охрану окружающей среды составили 73,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 64,7% (47,4 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 21,5% (15,7 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 9,1% (6,7 млн рублей).
Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (36,7%), организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (32,4%) и организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (21,1%).
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