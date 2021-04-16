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ЭКОНОМИКА РБ
ТОВАРООБОРОТ БУТБ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 63%
17:18 16.04.2021
Товарооборот ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в I квартале 2021 года составил 1,83 млрд BYN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это на 63% больше, чем за аналогичный период 2020 г.
Наибольшую сумму сделок обеспечила секция лесопродукции - 819 млн BYN (+79% к январю-марту 2020 г.).
Самый высокий темп роста (452%) продемонстрировала секция перспективных биржевых товаров, где реализуются цемент, щебень, средства защиты растений, семена и ветеринарные препараты.
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