ЭКОНОМИКА РБ

ТОВАРООБОРОТ БУТБ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 63%

17:18 16.04.2021 Товарооборот ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в I квартале 2021 года составил 1,83 млрд BYN. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это на 63% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Наибольшую сумму сделок обеспечила секция лесопродукции - 819 млн BYN (+79% к январю-марту 2020 г.). Самый высокий темп роста (452%) продемонстрировала секция перспективных биржевых товаров, где реализуются цемент, щебень, средства защиты растений, семена и ветеринарные препараты.