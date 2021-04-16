Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за I квартал 2021 г. составил 36,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню I квартала 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,2%.