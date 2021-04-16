ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКА 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ

16:29 16.04.2021 За первый квартал 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 1,5 млрд рублей Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 41,1% консолидированных поступлений столицы. Всего в Минске зарегистрировано 124,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 1,9%.