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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКА 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ
16:29 16.04.2021
За первый квартал 2021 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 1,5 млрд рублей
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 41,1% консолидированных поступлений столицы.
Всего в Минске зарегистрировано 124,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 1,9%.
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