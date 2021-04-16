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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАРТ ВЫРОСЛИ НА 2,1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 5%
15:40 16.04.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 102,1%, с декабрем 2020 г. – 105%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 103% и 106,5%, потребительские товары – 100,2% и 101,6%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,8%, с декабрем 2020 г. – 104,4%, в том числе в растениеводстве – 101,6% и 113,6% соответственно, животноводстве – 100,5% и 101,6%.
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