Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 102,1%, с декабрем 2020 г. – 105%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 103% и 106,5%, потребительские товары – 100,2% и 101,6%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,8%, с декабрем 2020 г. – 104,4%, в том числе в растениеводстве – 101,6% и 113,6% соответственно, животноводстве – 100,5% и 101,6%.