В Минске 66,3% субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения (УСН).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на 1 апреля УСН применяют 93,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,6 тыс. организаций и 68,0 тыс. индивидуальных предпринимателей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 5,8%.

От данной категории плательщиков поступило 164,5 млн рублей, в том числе от организаций – 121,7 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 42,8 млн рублей.