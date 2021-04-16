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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ НА 5,8% ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
15:22 16.04.2021
В Минске 66,3% субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения (УСН).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на 1 апреля УСН применяют 93,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,6 тыс. организаций и 68,0 тыс. индивидуальных предпринимателей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 5,8%.
От данной категории плательщиков поступило 164,5 млн рублей, в том числе от организаций – 121,7 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 42,8 млн рублей.
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