Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 апреля 2021 года выросло до 341,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 341 тыс. 539 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 331 тыс. 972 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1489 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2403 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1516 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 875 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 627 тыс. 834 теста.