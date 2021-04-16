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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,7%
14:56 16.04.2021
В Гродненской области цены на продовольственные товары в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2020 г. выросли на 0,6%, с начала года – на 3,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен в марте составил 8,1%. За январь-март 2021 года продтовары подорожали на 7,6% к уровню января-марта 2020 года.
Непродовольственные товары в марте текущего года подорожали по сравнению с февралем на 1,3%, с начала года – на 3,6%. В марте 2021 года к марту 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 9,3%. За январь-март 2021 года к уровню соответствующего периода прошлого года цены выросли на 8,8%.
Цены на услуги в марте 2021 г. по сравнению с февралем увеличились на 0,4%, с начала года – на 4,6%. В марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года услуги подорожали на 8,6%. За январь-март 2021 года рост цен на услуги к уровню января-марта 2020 года составил 8,5%.
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