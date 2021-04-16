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ЭКОНОМИКА РБ
БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ АБИТУРИЕНТОВ НА НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
14:38 16.04.2021
Белорусский национальный технический университет (БНТУ) объявляет о наборе абитуриентов на новые специальности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БНТУ, связано это с постоянной генерацией инновационных идей в техническом направлении, требующих появления новых квалифицированных специалистов.
Так, в этом году на четырех факультетах - автотракторном (АТФ), военно-техническом (ВТФ), технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ) и транспортных коммуникаций (ФТК) - появятся новые специальности.
Ознакомиться более подробно с информацией о новых специальностях можно на сайте университета.
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