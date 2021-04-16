ОАО «Вистан» завершило модернизацию немецкого зубодолбежного станка для БелАЗа.

На нем уже изготовлена тестовая деталь, которая на днях отправится заказчику, пишет газета «Витебские вести».

Как сообщил директор предприятия Дмитрий Новацкий, покупка нового станка обошлась бы ведущему производителю карьерных самосвалов примерно в 1 млн долларов, модернизация – в разы дешевле. На оборудовании воссозданы заводские параметры, установлена система ЧПУ.

По словам Дмитрия Новацкого, кроме БелАЗа модернизируются и строятся новые станки для МАЗа, МТЗ, «Гомсельмаша», «Могилевлифтмаша» и других белорусских предприятий. Фрезерные, токарные, шлифовальные и сверлильные станки «Вистана» экспортируются в Россию, Украину, Казахстан, Болгарию. Портфель заказов подтвержден контрактами и предоплатой до апреля 2022-го. Планируется, что в нынешнем году будет произведено продукции на сумму 8,4 млн руб. (темп роста к 2020-му – около 140%), а экспорт составит 1,9 млн долларов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Единственная проблема – дефицит кадров. «Вистану» нужны слесари механосборочных работ, токари, фрезеровщики. Предприятие ведет работу с главным управлением по образованию облисполкома и центром занятости по организации курсов переподготовки кадров.