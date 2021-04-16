В январе-марте 2021 г. в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 952,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,4% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 937,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 128,4 тыс. тонн, молока – 487,2 тыс. тонн, яиц получено 306,5 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99,1% молока и 94,3% производства яиц.

На 1 апреля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 948,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 327,8 тыс. голов. Численность свиней составила 670,4 тыс. голов.