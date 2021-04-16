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ЭКОНОМИКА РБ
В МАРТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ЦЕНОВУЮ СИТУАЦИЮ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ
13:09 16.04.2021
В марте 2021 г. в Беларуси отмечается замедление роста потребительских цен до 8,5% (в феврале – 8,7%), цены на социально значимые товары (СЗТ) за 12 месяцев выросли на 7,1% (7,2% месяцем ранее).
Как прокомментировали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, замедлению роста потребительских цен в годовом выражении способствует сезонное удешевление товаров сегмента плодовоовощной продукции, стабилизация ситуации на валютном рынке, принимаемые меры ценового регулирования (постановление правительства № 100 способствовало снижению цен на СЗТ на 0,1% к средним ценам февраля 2021 г.).
Наибольшее влияние на годовой прирост ИПЦ СЗТ* в марте 2021 г. продолжает оказывать рост цен на медикаменты, масла (в частности – масло растительное ввиду роста контрактных цен), мясо и мясопродукты.
Вместе с тем за прошедшие 12 месяцев отмечается замедление прироста цен на плодовоовощную продукцию до 12,8% (15,9% в феврале) и тарифов на услуги пассажирского транспорта до 10,8% (20,2% в феврале 2021 г.).
По отношению к средним ценам февраля 2021 г. в марте отмечается рост цен на одежду и обувь (на 1,1% и 3%), мясо и мясопродукты (на 1,3%), повышены тарифы на туристические услуги (на 3,9%).
Одновременно отмечается снижение цен на овощи и фрукты. Наибольшими темпами в марте подешевели лук, огурцы, перец, яблоки, бананы и виноград – в среднем, на 7,6%.
В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 8,6%.
В марте по отношению к предыдущему месяцу повышены цены на крепкие алкогольные напитки и табачные изделия (в среднем на 0,5% и 0,7%), лекарственные препараты (на 1,8%), автомобильное топливо (в среднем на 2,3%).
*ИПЦ СЗТ – один из параметров прогноза социально-экономического развития, впервые введенный правительством в 2021 г., который рассчитывается Белстатом по 72 товарам повседневного спроса. В него включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты.
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