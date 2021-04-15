Госстандарт утвердил изменение № 1 к Плану государственной стандартизации-2021, сформированное на основе предложений субъектов технического нормирования и стандартизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в соответствии с ним дополнительно включена разработка около 50 государственных стандартов и изменений к ним в различных отраслях экономики.

В частности, предусмотрено разработать стандарты, касающиеся интернета вещей, типовой архитектуры информационно-коммуникационных технологий умного города, применения шрифта Брайля на упаковках лекарственных средств, информационного моделирования и энергоэффективности зданий и др.

Ознакомиться с изменением № 1 к Плану государственной стандартизации Республики Беларусь на 2021 г. можно в разделе «Стандартизация/Программы работ».