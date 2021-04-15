Инфраструктурный оператор beCloud протестировал на сети LTE новую технологию – Gigabit LTE, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании.

Использование Gigabit LTE не только позволяет обеспечить значительно более высокие скорости для современных мобильных устройств, но и увеличивает пропускную способность сети.

Для развертывания Gigabit LTE на одной из базовых станций в Гомеле специалисты beCloud агрегировали пять полос частот во всех трех доступных частотных диапазонах – 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц. Также для организации работы гигабитного LTE-соединения было использовано оборудование с поддержкой технологии MIMO 4T4R и модуляции 256QAM как в downlink (скорость загрузки данных на устройство), так и в uplink (скорость выгрузки данных в интернет).

Такой сценарий развертывания позволил достичь не только пиковых скоростей – порядка 800 Мбит/сек для топовых смартфонов с поддержкой технологии гигабитного LTE, – но и повысить среднюю скорость передачи данных на одного абонента более чем в 5 раз!

Пилотный проект beCloud реализовал в сотрудничестве с провайдером А1, который предоставил инфраструктуру базовой станции для размещения дополнительного оборудования beCloud, канал связи и обеспечил необходимые для тестирования технические параметры.