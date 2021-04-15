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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ ТРЕТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СФОРМИРОВАНО ДЕСЯТЬЮ КРУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ


12:11 16.04.2021

Почти треть доходов консолидированного бюджета Минска за январь-март 2021 г сформировано десятью крупными организациями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, за три месяца ими уплачено в бюджет 1,2 млрд рублей.

В рейтинге обеспечивших наибольшие суммы поступлений плательщиков столицы – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «ТАБАК–ИНВЕСТ», ООО «Табак-инвест», ИП «Славнефтехим» ЗАО, РУП «Минскэнерго», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ЗАО «Новая нефтяная компания» и унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

По данным налоговой, в Минске осуществляют деятельность 141,1 тыс. субъектов хозяйствования В их составе 58,6 тыс. организаций и 82,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) также являются 249,0 тыс. граждан.
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