ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СЕВ РАННИХ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ПРОВЕДЕН НА 70% ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ


11:56 16.04.2021

В Беларуси ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади 519,9 тыс. га, что составляет 70,5% запланированных площадей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, всего в этом году эти культуры будут размещены на площади 737,1 тыс. га.

В Брестской области сев ранних яровых завершен. В Гомельской области ранние яровые посеяны на 93,9% площадей, в Гродненской — на 90,6%, Минской — на 82,2%, Могилевской — на 41,2%, Витебской — на 23,6%.

Также в стране проводится сев льна (работы уже выполнены на площади 11,8 тыс. га, или 23,8% плана). Почву под его сев подготовили на 19,4 тыс. га (39,1% плана). Всего лен будет размещен на площади 49,6 тыс. га.

Сахарную свеклу посеяли на площади 19,7 тыс. га, или 21,8% плана, яровой рапс — на 4,24 тыс. га (10,8% плана).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
валюта курс
EUR 3.1260
USD 2.6121
RUB 3.4019
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1260 +0.0015
USD 2.6121 -0.0024
RUB 3.4019 -0.0518
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1100 3.1140
USD 2.5960 2.6020
RUB 3.4310 3.4390
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.1990
EUR/RUB 90.5000 90.9000
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте