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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СЕВ РАННИХ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ПРОВЕДЕН НА 70% ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
11:56 16.04.2021
В Беларуси ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади 519,9 тыс. га, что составляет 70,5% запланированных площадей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, всего в этом году эти культуры будут размещены на площади 737,1 тыс. га.
В Брестской области сев ранних яровых завершен. В Гомельской области ранние яровые посеяны на 93,9% площадей, в Гродненской — на 90,6%, Минской — на 82,2%, Могилевской — на 41,2%, Витебской — на 23,6%.
Также в стране проводится сев льна (работы уже выполнены на площади 11,8 тыс. га, или 23,8% плана). Почву под его сев подготовили на 19,4 тыс. га (39,1% плана). Всего лен будет размещен на площади 49,6 тыс. га.
Сахарную свеклу посеяли на площади 19,7 тыс. га, или 21,8% плана, яровой рапс — на 4,24 тыс. га (10,8% плана).
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