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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМАГРОЛИЗИНГ ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
11:45 16.04.2021
ОАО «Промагролизизинг» по итогам рейтинга лизинговых организаций Республики Беларусь удержало лидерские позиции на рынке и заняло I место в сегменте «Инвестиционный лизинг». Об этом было объявлено 14 апреля 2021 года в ходе онлайн-конференции по подведению итогов работы лизинговой отрасли за 2020 год, организатором которой является Ассоциация лизингодателей Беларуси.
Также обществу присвоены дипломы I степени в сегментах «Инвестиционный лизинг» - «Грузовой автотранспорт», «Инвестиционный лизинг» - «Машины и оборудование» и диплом III степени в сегменте «Инвестиционный лизинг» - «Железнодорожный транспорт».
Стоит отметить, что ОАО «Промагролизинг» на протяжении 6 лет является лидером рейтинга лизинговых организаций Республики Беларусь.
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