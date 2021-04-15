ОАО «Промагролизизинг» по итогам рейтинга лизинговых организаций Республики Беларусь удержало лидерские позиции на рынке и заняло I место в сегменте «Инвестиционный лизинг». Об этом было объявлено 14 апреля 2021 года в ходе онлайн-конференции по подведению итогов работы лизинговой отрасли за 2020 год, организатором которой является Ассоциация лизингодателей Беларуси.

Также обществу присвоены дипломы I степени в сегментах «Инвестиционный лизинг» - «Грузовой автотранспорт», «Инвестиционный лизинг» - «Машины и оборудование» и диплом III степени в сегменте «Инвестиционный лизинг» - «Железнодорожный транспорт».

Стоит отметить, что ОАО «Промагролизинг» на протяжении 6 лет является лидером рейтинга лизинговых организаций Республики Беларусь.