В 2020 году текущие затраты организаций Гомельской области на охрану окружающей среды составили 186,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 120,2% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 46,8% (87,2 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 25,1% (46,7 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 24,7% (46 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (67,6%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (16,8%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (9,7%).

В 2020 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомеля (75,3 млн рублей, или 40,4% от общего объема по области), Жлобинского района (38,3 млн рублей, или 20,5%), Мозырского района (25,7 млн рублей, или 13,8%), Светлогорского района (22,5 млн рублей, или 12,1%).