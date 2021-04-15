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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 398 МЛН РУБЛЕЙ
11:18 16.04.2021
За январь-март 2021 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 398,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (44,6%), налога на прибыль (9,2%), акцизов (8,0%), налога на недвижимость (6,3%), налога при упрощенной системе налогообложения (5,3%).
От организаций государственного сектора экономики в бюджет поступило 245,9 млн рублей, или 61,7%. На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 29,9%, или 119,1 млн рублей. Поступления по индивидуальным предпринимателям и физическим лицам составили 21,5 млн рублей (5,4%) и 12,2 млн рублей (3,1%) соответственно.
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