За январь-март 2021 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 398,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (44,6%), налога на прибыль (9,2%), акцизов (8,0%), налога на недвижимость (6,3%), налога при упрощенной системе налогообложения (5,3%).

От организаций государственного сектора экономики в бюджет поступило 245,9 млн рублей, или 61,7%. На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 29,9%, или 119,1 млн рублей. Поступления по индивидуальным предпринимателям и физическим лицам составили 21,5 млн рублей (5,4%) и 12,2 млн рублей (3,1%) соответственно.