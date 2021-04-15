Китайской компании Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development 15 апреля 2021 г. официально вручен сертификат брокера Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

«Быть первым – а ваша компания входит в число первых аккредитованных на бирже брокеров из Китая – всегда тяжело. Однако я уверен, что тот путь, который мы с вами вместе начинаем, будет не только взаимовыгодным, но и интересным с точки зрения развития бизнеса и реализации новых возможностей. Я знаю, что буквально вчера вы уже совершили крупную сделку по закупке пиломатериалов, но, мне кажется, это лишь первый шаг, поскольку есть еще множество других востребованных в Китае белорусских товаров, которые вы могли бы приобретать на биржевой площадке. Как вам, наверное, известно на нашей бирже представлены более 4 тыс. товарных позиций, поэтому потенциал для расширения сотрудничества просто огромный, причем как по экспорту белорусской продукции в Китай, так и по импорту китайских товаров в Беларусь. В связи с этим хочу особо подчеркнуть, что для нас вы не просто брокер, а деловой партнер, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы ваш бизнес процветал, а количество клиентов постоянно росло. Биржа будет со своей стороны всячески этому содействовать», – отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский в ходе церемонии присвоения компании Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development статуса брокера-нерезидента.

В свою очередь директор Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development Чжан Яньцзюнь выразил благодарность за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать его.

«Для нас действительно большая честь представлять интересы биржи в Китае, и мы приложим максимум усилий для популяризации инструментов биржевой торговли на китайском рынке. За годы работы мы завоевали репутацию надежной и добросовестной компании, а наш богатый опыт и широкая сеть деловых контактов позволят оперативно привлекать на биржевую площадку представителей китайского бизнеса. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что наше сотрудничество с биржей будет успешным, а достигнутые нами совместные результаты внесут весомый вклад в развитие торгово-экономических отношений между Беларусью и Китаем», – подчеркнул китайский бизнесмен.