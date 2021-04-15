|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,3%
10:12 16.04.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 105,3%,
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 97,8% и 103,1% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 105,9%, потребительские товары – 100,4% и 101,7% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 99,9%, с декабрем 2020 г. – 102%, в том числе в растениеводстве – 99,7% и 106,5% соответственно, животноводстве – 100% и 100,8% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2021
Курсы в банках
на 16.04.2021
Конвертация в банках
на 16.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте