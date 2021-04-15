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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,3%


10:12 16.04.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 105,3%,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 97,8% и 103,1% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 105,9%, потребительские товары – 100,4% и 101,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 99,9%, с декабрем 2020 г. – 102%, в том числе в растениеводстве – 99,7% и 106,5% соответственно, животноводстве – 100% и 100,8% соответственно.
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