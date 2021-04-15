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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ОБЕСПЕЧИЛ БОЛЕЕ 77% БЮДЖЕТА МИНСКА
10:06 16.04.2021
В январе-марте 2021 года негосударственным сектором экономики обеспечено 77,2% бюджета Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,7%.
На организации государственного сектора приходится 22,8% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,1%, на физических лиц – 1,4%.
В Минске насчитывается 138,5 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 2,7 млрд рублей и 0,8 млрд рублей соответственно.
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