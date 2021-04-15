ЭКОНОМИКА РБ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ОБЕСПЕЧИЛ БОЛЕЕ 77% БЮДЖЕТА МИНСКА

10:06 16.04.2021 В январе-марте 2021 года негосударственным сектором экономики обеспечено 77,2% бюджета Минска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,7%. На организации государственного сектора приходится 22,8% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,1%, на физических лиц – 1,4%. В Минске насчитывается 138,5 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 2,7 млрд рублей и 0,8 млрд рублей соответственно.