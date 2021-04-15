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ЭКОНОМИКА РБ
НА ММЗ УСТАНОВЯТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВЫСОКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ
09:37 16.04.2021
Современный высокотехнологичный испытательный стенд с системой автоматизированного управления для испытаний двигателей мощностью до 240 кВт будет установлен на Минском моторном заводе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ММЗ, на новом оборудовании будут проводиться опытно-конструкторские работы и испытания двигателей высоких экологических уровней, включая Евро-6 и Stage 5.
Контракт на поставку оборудования заключен с австрийской фирмой, выигравшей тендер. Сотрудничество с австрийской компанией для ММЗ не новое, в одном из боксов экспериментального цеха в прошлом году уже была установлена система для оценки эмиссии взвешенных частиц в отработавших газах двигателя количественным методом APC xApp и газоаналитическая система SESAM i60. Обе зарекомендовали себя как оборудование высшего класса.
Новый испытательный стенд позволит проводить испытания по определению технико-экономических и экологических показателей двигателей. Испытательный бокс будет оснащен системами для нагружения и обеспечения работы двигателя и измерительным оборудованием для измерения выбросов вредных веществ в отработавших газах.
Кроме этого в боксе будет смонтировано большое количество вспомогательного оборудования, обеспечивающего возможность задания требуемых условий испытаний. В частности, в составе стенда будет система кондиционирования воздуха на впуске в двигатель с контролем температуры и влажности. Идеально продуманная система испытаний двигателей позволяет контролировать качество производства и тестировать двигатели на соответствие самым высшим нормам экологического класса, европейского уровня.
До момента запуска на Минском моторном заводе этого сложнейшего современного оборудования предстоит выполнить большой объем работ. Между ММЗ и фирмой-изготовителем согласована большая номенклатура поставки. Одновременно с этим на заводе идет подготовка помещения и необходимых коммуникаций. Должны быть соблюдены все необходимые требования для установки такого сложного и высокоточного оборудования оборудования: зонирование, детальная планировка, строгое соблюдение норм охраны труда, безопасности.
Монтаж механической и электрической частей, пуско-наладочные работы будут проводиться при непосредственном участии австрийских специалистов. Они же займутся и обучением наших инженеров и испытателей работе на этом современном оборудовании.
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