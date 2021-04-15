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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 3,7%
09:26 16.04.2021
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2021 г. по сравнению с февралем составил 100,6%, с начала года - 103,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в марте 2021 года к марту 2020 года составил 7,9%. За январь-март 2021 года цены подскочили к январю-марту 2020 года на 7,4%.
Непродовольственные товары в марте подорожали по сравнению с февралем на 1,6%, с начала года – на 3,7%. При этом годовой рост цен в марте составил 9,9%. В январе-марте текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 9,1%.
Цены на услуги в марте 2021 г. увеличились по сравнению с февралем на 0,4%, с начала года – на 3,8%. Годовой рост цен в марте составил 8,0%. За январь-март 2021 года к уровню январе-марта 2020 года услуги подорожали на 8,3%.
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