В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2021 г. по сравнению с февралем составил 100,6%, с начала года - 103,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в марте 2021 года к марту 2020 года составил 7,9%. За январь-март 2021 года цены подскочили к январю-марту 2020 года на 7,4%.

Непродовольственные товары в марте подорожали по сравнению с февралем на 1,6%, с начала года – на 3,7%. При этом годовой рост цен в марте составил 9,9%. В январе-марте текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 9,1%.

Цены на услуги в марте 2021 г. увеличились по сравнению с февралем на 0,4%, с начала года – на 3,8%. Годовой рост цен в марте составил 8,0%. За январь-март 2021 года к уровню январе-марта 2020 года услуги подорожали на 8,3%.