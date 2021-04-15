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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СНИЗИЛОСЬ НА 0,5%


17:55 15.04.2021

В январе-марте 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3211,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января-марта 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3125,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 451 тыс. тонн, молока – 1862,9 тыс. тонн, яиц получено 813,6 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,1% молока и 91,6% производства яиц.

На 1 апреля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,5 млн голов.
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