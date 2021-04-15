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ЭКОНОМИКА РБ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БГУ ПРИГЛАШАЕТ 21 АПРЕЛЯ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО МАГИСТЕРСКИМ ПРОГРАММАМ
17:38 15.04.2021
Институт бизнеса БГУ приглашает 21 апреля на День открытых дверей по магистерским программам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, встреча пройдет в онлайн-формате (начало в 18.30).
Для участия необходимо пройти регистрацию. Каждому участнику на электронный адрес будет выслана ссылка для подключения к онлайн-беседе.
Абитуриенты Института бизнеса узнают об отличиях второй ступени высшего образования от первой, возможностях личностного роста и развития лидерских качеств магистрантов, новейших технологиях и методах обучения, систематизации и структуризации знаний, а также отношении нанимателей к кандидатам с магистерской степенью. Проведет встречу и ответит на все вопросы начальник отдела магистратуры Инна Кисельникова.
Магистратура Института бизнеса в этом году предлагает обучение по восьми специальностям: МВА; логистика; государственное управление и экономика; маркетинг; менеджмент; прикладная математика и информатика; управление в социальных и экономических системах; финансы, налогообложение и кредит.
Подробнее об условиях поступления, сроках подачи документов, вступительных испытаниях можно узнать здесь.
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