Институт бизнеса БГУ приглашает 21 апреля на День открытых дверей по магистерским программам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, встреча пройдет в онлайн-формате (начало в 18.30).

Для участия необходимо пройти регистрацию. Каждому участнику на электронный адрес будет выслана ссылка для подключения к онлайн-беседе.

Абитуриенты Института бизнеса узнают об отличиях второй ступени высшего образования от первой, возможностях личностного роста и развития лидерских качеств магистрантов, новейших технологиях и методах обучения, систематизации и структуризации знаний, а также отношении нанимателей к кандидатам с магистерской степенью. Проведет встречу и ответит на все вопросы начальник отдела магистратуры Инна Кисельникова.

Магистратура Института бизнеса в этом году предлагает обучение по восьми специальностям: МВА; логистика; государственное управление и экономика; маркетинг; менеджмент; прикладная математика и информатика; управление в социальных и экономических системах; финансы, налогообложение и кредит.

Подробнее об условиях поступления, сроках подачи документов, вступительных испытаниях можно узнать здесь.