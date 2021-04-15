В 2020 году затраты организаций Брестской области на охрану окружающей среды составили 78,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,4% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 51,4% (40,4 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 31,7% (24,9 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 13,5% (10,6 млн рублей).

Основной объем текущих затрат приходится на организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (34,8%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (30,9%) и предприятия обрабатывающей промышленности (20,2%).

В 2020 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Бреста (26,1 млн рублей, или 33,2% от общего объема по области), Пинска (7,4 млн рублей, или 9,5%) и Барановичей (6 млн рублей, или 7,6%).