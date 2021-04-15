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ЭКОНОМИКА РБ
В МАРТЕ НА РЫНКЕ АРЕНДЫ КВАРТИР В МИНСКЕ НЕМНОГО ПОДЕШЕВЕЛИ ТОЛЬКО «ДВУШКИ» И «ТРЕШКИ»
17:00 15.04.2021
Рынок аренды жилья продолжает удивлять. Спрос падает на десятки процентов, предложение демонстрирует ползущий рост, а цены практически не меняются, пишет Realt.by.
И хотя начало весны является традиционно периодом низкой активности на рынке аренды жилья, однако в марте текущего года арендой интересовались еще реже, чем обычно. По сравнению с февралем число поисковых запросов сократилось сразу на 38%.
Одновременно число свободных для заселения квартир продолжает расти. По итогам месяца предложение увеличилось на 5%, превысив отметку в 9 тысяч объектов. В наибольшей степени рынок пополнился «однушками» (+6% к февралю) и 2-комнатными квартирами (+5%).
Несмотря на рост предложения и крайне низкий спрос, существенных изменений в уровне цен не произошло.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $272 (без изменений по сравнению с февралем); 2-комнатные квартиры — $336 (снижение на 0,6%); 3-комнатные квартиры — $421 (снижение на 0,5%).
За последний год сильнее всего потеряли в цене 3-комнатные квартиры: по сравнению с мартом 2020-го снять «трешку» сейчас дешевле на 12%. Арендные ставки на 2-комнатные квартиры снизились на 6%, на «однушки» — только на 1%.
Инвестиционная привлекательность аренды за месяц снизилась всего лишь на 0,04 процентного пункта. На данный момент аренда позволяет заработать в 2,6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
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