Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-феврале 2021 г. составили 103,3% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.