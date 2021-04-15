|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛНЕФТЕХИМ ПЛАНИРУЕТ ДО КОНЦА 2021 ГОДА ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА АВТОТОПЛИВО ЕЩЕ НА 5-6%
16:11 15.04.2021
Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси до конца 2021 года могут вырасти еще на 5-6%. Такие цифры фигурируют в протоколе заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при концерне «Белнефтехим», которое состоялось 14 апреля 2021 г.
Согласно протоколу, увеличение цен на топливо в указанных пределах предполагается «при сохранении текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля».
В целях сохранения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов было принято решение о продолжении в 2021 году реализации стратегии поэтапного изменения цен с учетом всесторонней оценки изменения конъюнктуры рынков и анализа экономического положения производителей.
По данным концерна, цены на автомобильное топливо в Беларуси с начала года уже выросли на 10 копеек. При этом стоимость топлива остается минимальной по сравнению со всеми сопредельными странами, не применяющими механизм демпфирования цен.
«Для адаптации потребителей к изменению цен, концерном была определена в качестве базовой стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр. В этом случае топливо не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, но и не растет таким же темпом в периоды роста котировок», - говорится в протоколе.
Напомним, цены на автотопливо в Беларуси в последний раз повышались 13 апреля. В текущем году это было уже десятое изменение.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2021
Курсы в банках
на 15.04.2021
Конвертация в банках
на 15.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте