Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси до конца 2021 года могут вырасти еще на 5-6%. Такие цифры фигурируют в протоколе заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при концерне «Белнефтехим», которое состоялось 14 апреля 2021 г.

Согласно протоколу, увеличение цен на топливо в указанных пределах предполагается «при сохранении текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля».

В целях сохранения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов было принято решение о продолжении в 2021 году реализации стратегии поэтапного изменения цен с учетом всесторонней оценки изменения конъюнктуры рынков и анализа экономического положения производителей.

По данным концерна, цены на автомобильное топливо в Беларуси с начала года уже выросли на 10 копеек. При этом стоимость топлива остается минимальной по сравнению со всеми сопредельными странами, не применяющими механизм демпфирования цен.

«Для адаптации потребителей к изменению цен, концерном была определена в качестве базовой стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр. В этом случае топливо не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, но и не растет таким же темпом в периоды роста котировок», - говорится в протоколе.

Напомним, цены на автотопливо в Беларуси в последний раз повышались 13 апреля. В текущем году это было уже десятое изменение.