|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 16 АПРЕЛЯ В МИНСКЕ НАЧНУТ ПОСТЕПЕННО ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ
15:23 15.04.2021
В Минске завершают отопительный сезон, но не везде. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Решение о завершении отопительного сезона для общественных и административных зданий, промышленных и прочих объектов принято сегодня на заседании Минского горисполкома.
Согласно информации, 16 апреля батареи начнут отключать в административных зданиях и на производствах.
В жилых домах, детсадах, школах и социальных объектах тепло оставят.
Сроки прекращения теплоснабжения для остальных категорий потребителей будут зависеть от погоды.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2021
Курсы в банках
на 15.04.2021
Конвертация в банках
на 15.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте