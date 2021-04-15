В Минске завершают отопительный сезон, но не везде. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Решение о завершении отопительного сезона для общественных и административных зданий, промышленных и прочих объектов принято сегодня на заседании Минского горисполкома.

Согласно информации, 16 апреля батареи начнут отключать в административных зданиях и на производствах.

В жилых домах, детсадах, школах и социальных объектах тепло оставят.

Сроки прекращения теплоснабжения для остальных категорий потребителей будут зависеть от погоды.