ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНО ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 37 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ


14:47 15.04.2021

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, развить бизнес без отвлечения денежных средств на приобретение объекта недвижимости либо уплату арендной платы предлагается на базе зданий бывших школ, детских садов, клубов и библиотек, в основном расположенных в сельской местности.

В перечень также вошли бывший санаторий-профилакторий «Плесы» в Молодечненском районе и Усадебный дом бывшего графа Потоцкого в Березино.

В прошлом году в безвозмездное пользование на пять лет с условием создания 5 рабочих мест обществу с ограниченной ответственностью было предоставлено здание бывшего детского сада в д. Осиповичи Вилейского района. Обществом открыт магазин розничной торговли, а также фасуются крупы для дальнейшей их реализации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2021
валюта курс
EUR 3.1245
USD 2.6145
RUB 3.4537
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1260 +0.0015
USD 2.6121 -0.0024
RUB 3.4019 -0.0518
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1200 3.1270
USD 2.6060 2.6110
RUB 3.3900 3.4030
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.1990
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 76.6000 77.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте