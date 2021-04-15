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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНО ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 37 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
14:47 15.04.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, развить бизнес без отвлечения денежных средств на приобретение объекта недвижимости либо уплату арендной платы предлагается на базе зданий бывших школ, детских садов, клубов и библиотек, в основном расположенных в сельской местности.
В перечень также вошли бывший санаторий-профилакторий «Плесы» в Молодечненском районе и Усадебный дом бывшего графа Потоцкого в Березино.
В прошлом году в безвозмездное пользование на пять лет с условием создания 5 рабочих мест обществу с ограниченной ответственностью было предоставлено здание бывшего детского сада в д. Осиповичи Вилейского района. Обществом открыт магазин розничной торговли, а также фасуются крупы для дальнейшей их реализации.
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