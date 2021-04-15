Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля 2021 года выросло до 340 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 340 тыс. 023 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 330 тыс. 483 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1348 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2393 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1222 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 263 теста. Всего в стране проведено 5 млн 608 тыс. 959 тестов.