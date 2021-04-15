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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1222 НОВЫХ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
13:37 15.04.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля 2021 года выросло до 340 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 340 тыс. 023 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 330 тыс. 483 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1348 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2393 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1222 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 263 теста. Всего в стране проведено 5 млн 608 тыс. 959 тестов.
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