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ЭКОНОМИКА РБ


ДО КОНЦА ГОДА В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ 11 НОВЫХ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


13:00 15.04.2021

Об этом 14 апреля 2021 года заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время открытия нового расчетно-информационного центра Слонимского производственного управления производственного республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз».

«В целом по стране введено 28 таких центров, и до конца текущего года мы планируем открыть еще 11, - сказал министр. – В дальнейшем работа по созданию таких объектов будет организована в населенных пунктах с численностью менее 40 тыс. человек».

Генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко добавил, что один из новых расчетно-информационных центров в Гродненской области откроется в Сморгони.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, ввод центра – очередной шаг в реализации масштабного проекта ГПО «Белтопгаз» по строительству и модернизации сервисных центров в населенных пунктах с численностью населения от 40 тыс. человек и выше.

Новые центры предоставляют широкий спектр услуг населению, в том числе качественную консультативную помощь.

Как проинформировал Виктор Каранкевич, за 2020 год общая протяженность газопроводов в Беларуси увеличилась на 1,4 тыс. км. На сегодня она превышает 63 тыс. км. В целом по стране в период с 2010 по 2020 годы прирост сетей природного газа составил 20,7 тыс. км.
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