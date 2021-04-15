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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 12 МАЯ
12:51 15.04.2021
Республиканский молодежный форум «Беларусь Интеллектуальная» пройдет 12 мая в Большом зале Президиума Национальной академии наук Беларуси (Минск, пр. Независимости, 66).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, целью мероприятия является обсуждение и выработка представителями талантливой и одаренной молодежи предложений по решению широкого круга задач построения Беларуси интеллектуальной.
На форуме будут представлены 3 тематические секции: образование в условиях современной трансформации, высокоинтеллектуальное общество, искусственный интеллект и цифровые технологии.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться до 20 апреля.
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