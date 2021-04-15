ЭКОНОМИКА РБ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 12 МАЯ

12:51 15.04.2021 Республиканский молодежный форум «Беларусь Интеллектуальная» пройдет 12 мая в Большом зале Президиума Национальной академии наук Беларуси (Минск, пр. Независимости, 66). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, целью мероприятия является обсуждение и выработка представителями талантливой и одаренной молодежи предложений по решению широкого круга задач построения Беларуси интеллектуальной. На форуме будут представлены 3 тематические секции: образование в условиях современной трансформации, высокоинтеллектуальное общество, искусственный интеллект и цифровые технологии. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться до 20 апреля.