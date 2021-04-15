|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВИЛИ 104,8 МЛН РУБЛЕЙ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2020 ГОДУ
12:46 15.04.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 61,9% (64,9 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 22,9% (24 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 12,1% (12,6 млн рублей).
Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (66,2%) и организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (19,5%).
В 2020 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Новополоцка (64,1 млн рублей, или 61,2% от общего объема по области) и Витебска (25 млн рублей, или 23,9%), что соответствует тенденциям предыдущих лет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2021
Курсы в банках
на 15.04.2021
Конвертация в банках
на 15.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте