Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 61,9% (64,9 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 22,9% (24 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 12,1% (12,6 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (66,2%) и организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (19,5%).

В 2020 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Новополоцка (64,1 млн рублей, или 61,2% от общего объема по области) и Витебска (25 млн рублей, или 23,9%), что соответствует тенденциям предыдущих лет.