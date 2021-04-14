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ЭКОНОМИКА РБ


С 15 АПРЕЛЯ ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА СКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА «ЛАСТОЧКА» ИЗ МИНСКА В МОСКВУ И ОБРАТНО


12:10 15.04.2021

С 15 апреля открыта продажа билетов на скоростные поезда в дневном сообщении Минск-Москва, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД.

Как уже сообщалось, с 30 апреля 2021 года стартует новый совместный проект ОАО «РЖД» и Белорусской железной дороги по организации дневного скоростного пассажирского сообщения между столицами Беларуси и Российской Федерации.

В ежедневное обращение назначены две пары новых скоростных международных поездов № 717/722 и № 721/718 Москва-Минск-Москва формирования ОАО «РЖД». Время в пути составит менее 7 часов. В первый рейс из Минска и Москвы поезда отправятся 30 апреля в 16:00.

Данные поезда будут обслуживаться составами «Ласточка» в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут предложены 3 класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне № 5), эконом- и базовый классы. В поезде имеется возможность перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

Стоимость проезда по маршруту Минск-Москва, а также в обратном направлении на местах бизнес-класса составляет BYN 136,14. В перечень дополнительных сервисов для пассажиров данного класса входит рацион гарантированного питания (холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки), дорожный набор, комплект печатной продукции.

Стоимость проезда по маршруту Минск-Москва, а также в обратном направлении в вагоне № 1 (базовый класс) составляет BYN 49,38 и в вагонах № 2–5 (экономкласс) – BYN 50,21. Дополнительной услугой для пассажиров вагонов № 2-5 является доступ к мультимедийному порталу «Попутчик», плата за который включена в цену билета. Информационно-развлекательная система содержит видеоконтент, печатные издания, аудиокниги и музыкальные произведения.

Все пассажиры поезда имеют возможность дополнительно приобрести чайную продукцию и товары на всем пути следования за безналичный расчет по банковским картам международных платежных систем и наличный расчет в российских рублях.

Поезд оснащен системой кондиционирования воздуха. В салоне установлены кулеры с питьевой водой, имеются розетки для зарядки мобильных устройств.

Проезд поездами предусмотрено только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

Напоминаем, что граждане Республики Беларусь, при въезде на территорию Российской Федерацию, обязаны иметь справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее, чем за три дня до даты начала поездки. Исключение составляют дети в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), члены правительственных делегаций государства-члена EAЭС при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

При следовании в Беларусь иностранные граждане, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, также должны иметь указанный выше медицинский документ.
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