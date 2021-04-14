Впервые в Беларуси успешно выполнена рентгенэндоваскулярная операция – стентирование общей подвздошной вены у пациента (28 лет) с врожденным артерио-венозным конфликтом. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Эта аномалия привела к развитию варикозной болезни малого таза у пациента и репродуктивным нарушениям.

Операцию выполняли специалисты Гомельской областной клинической больницы. Научными консультантами были сотрудники БелМАПО, РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, Гомельского областного клинического кардиологического центра.

Проведение такой операции в Беларуси стало возможным благодаря online поддержке коллег из Санкт-Петербурга.