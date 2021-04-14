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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
11:42 15.04.2021
Впервые в Беларуси успешно выполнена рентгенэндоваскулярная операция – стентирование общей подвздошной вены у пациента (28 лет) с врожденным артерио-венозным конфликтом. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Эта аномалия привела к развитию варикозной болезни малого таза у пациента и репродуктивным нарушениям.
Операцию выполняли специалисты Гомельской областной клинической больницы. Научными консультантами были сотрудники БелМАПО, РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, Гомельского областного клинического кардиологического центра.
Проведение такой операции в Беларуси стало возможным благодаря online поддержке коллег из Санкт-Петербурга.
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