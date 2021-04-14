По оценкам, в I квартале ВВП Беларуси вырос на 0,6-0,8%. Об этом 14 апреля заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

«Конъюнктурные опросы промышленных предприятий, проводимые НИЭИ Минэкономики в марте, свидетельствуют о росте позитивных ожиданий. По нашим оценкам, промышленность за первый квартал прирастет более чем на 9%. Особо примечательной является положительная динамика в приборо- и машиностроении, фармацевтике», - сказал он.

По его словам, такие результаты достигаются на фоне качественных изменений.

Эффективные итоги двух месяцев наблюдаются во внешней торговле: темп роста экспорта товаров и услуг составил 116%, сальдо сложилось положительное – «плюс» более 750 млн. долл. Причем профицит сформирован в торговле как товарами, так и услугами.

Неплохую динамику показывают финансовые результаты организаций. Выручка от реализации за два месяца выросла более чем на 20%, чистая прибыль составила 1,8 млрд. рублей в противовес чистому убытку в прошлом году.

«Таким образом, есть все основания полагать, что рост ВВП в первом квартале будет в коридоре 100,6-100,8%», – резюмировал Дмитрий Ярошевич.